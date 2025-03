Ilgiorno.it - Chiamate anonime continue? Sanno dove abiti perché RealMaps ha venduto milioni di nomi alle agenzie immobiliari

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – “Ogni volta che vedi una tapparella chiusa, quanto sarebbe comodo impiegare solamente undici secondi per capire chi è realmente il proprietario? E non ti piacerebbe potergli mandare una lettera a casa personalizzata chiamandolo per nome e cognome invece che spedire la classica lettera anonima insignificante? E come ciliegina sulla torta. quanto pensi possa valere avere la possibilità di conoscere i numeri di cellulare o la residenza di proprietari magari di immobili liberi da tempo?”. Tutte domande che i responsabili della start-uprivolgono on line ai loro clienti. Con tanto di risposta incorporata: un database personalizzato con tutti i dettagli di appartamenti e proprietari, “in qualsiasi città o zona che desideri”. Peccato che, secondo il Garante della privacy, la società con sede in via San Gregorio abbia portato avanti questa attività di mappatura estremamente dettagliata del “mattone” all’ombra della Madonnina senza alcun controllo né a vné a monte.