Oasport.it - Inghilterra-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20 2025: orario, programma, streaming

Dopo la seconda ed ultima settimana di pausa riprenderà, venerdì 7 marzo, alle ore 20.45, il cammino dell’nel SeiUnder 20di: gli azzurrini, dopo aver battuto la Scozia in trasferta all’esordio, hanno perso in casa contro i pari età del Galles e della Francia nei due match interni giocato allo Stadio Monigo di Treviso, affronteranno l’al Recreation Ground.Per il match della quarta giornata del SeiUnder 20la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play Sport 3, Sky Go e NOW., Sei, tv,CALENDARIO SEIUNDER 20Venerdì 7 marzo – Recreation Ground 20.45U20-U20 – Diretta tv su Sky Sport ArenaSEIUNDER 20: DOVE VEDERLO IN TV EDiretta tv: Sky Sport Arena.