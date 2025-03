Linkiesta.it - La realtà smonta la linea antieuropea, antiucraina e antisocialista di Schlein

È una fortuna per il Partito democratico che il Piano per il riarmo europeo non si debba votare in aula a Bruxelles: come avrebbe fatto a dire sì a un progetto che, per quanto migliorato, Ellynon condivide mentre tutti gli altri socialisti sì? Oppure ciò che fino a due giorni fa era sbagliato è improvvisamente diventato accettabile? La verità è che la segretaria ha perso questa battaglia. La sua opposizione al Piano prospettato da Ursula von der Leyen non ha fatto proseliti. Nella «giornata spartiacque» (von der Leyen dixit) del Consiglio europeo straordinario nel quale i capi di Stato e di governo hanno dovuto lasciare i telefonini fuori per evitare fughe di notizie, l’Europa si è alzata in piedi. E non a caso lo ha fatto alla presenza di Volodymyr Zelensky: è anche per l’Ucraina che l’Europa si muove.