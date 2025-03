Ilgiorno.it - Doveva morire a 4 mesi, suor Anna Maria compie 105 anni: la sua storia, dalle malattie alla clausura

Seregno, 7 marzo 2025 –del Sacro Cuore al secoloPerfumo festeggia domani, sabato 8 marzo, i 105: l’evento si svolgerà nel Monastero delle Adoratrici del SS. Sacramento a Seregno,dove le religiosa nativa della Bergamasca vive inda 35e dove, nonostante l’età avanzata, agisce e si muove tra le consorelle come non avesse il peso di tanti. È in soddisfacenti condizioni di salute, solo qualche acciacco al quale non fa neppure caso. Quale il segreto della sua lunga vita? È svelatosue stesse parole: “Affidarsi sempre e continuamente a Lui, al Signore, accogliendoLo, facendo la Sua volontà e ringraziandoLo dal risveglio al sonno di fine giornata”. La sua buona salute è confermata dlucidità di mente e chiarezza di parola, tanto che è stata intervistata su youtube ogni domenica d’Avvento, fra novembre e dicembre 2024 e nel periodo post natalizio, rispondendo con competenza e chiarezza a domande sui vangeli e sulle Sacre Scritture.