Trump mette a rischio anche il futuro dell'Antartide

Dagli inizi della moderna esplorazione antartica, ovvero da quando nei primi anni Cinquanta del secolo scorso si svilupparono mezzi di trasporto affidabili per quello scopo molto particolare, gli Stati Uniti e l’allora Unione Sovietica hanno cercato di occupare una posizione egemonica in Antartide, sia pur all’interno degli angusti spazi consentiti dalle regole del Trattato Antartico (Washington, 1959): divieto di sfruttamento economico o per scopi bellici; divieto di attività militari e di ogni attività che implichi attività nucleari o depositi di materiale radioattivo.Una situazione di sostanziale equilibrio che neil relativamente recente proliferare delle basi cinesi ha scosso più di tanto. ci si controlla l’un l’altro e si lavora dietro le quinte con le armi della diplomazia e del soft power per cercare di affermare una posizione autorevole, se non una vera e propria egemonia.