Lanazione.it - Legge regionale sul fine vita. “Attenzione: non è l’eutanasia”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 7 marzo 2025 – “E’ arrivato il momento di fare chiarezza”. Questo dice Carla Minacci come consigliera comunale e come presidente dei Medici Cattolici. L’argomento è ladella Regione Toscana sulche, però, ha trovato uno stop per l’intervento di Marco Stella, capogruppodi Forza Italia, che ha presentato ricorso alla commissione statutaria della Regione. Minacci, su cosa vuole fare chiarezza? “Su tre concetti. La sedazione profonda è un percorso di cure palliative, che si colloca nell’ultimo stadio delle stesse. Poi, il suicidio medicalmente assistito prevede che al paziente che lo richiede venga dato un farmaco che si autosomministra.è un’altra cosa, non confondiamoci, qui il farmaco viene somministrato dal medico”. C’è questa differenziazione ad oggi secondo lei? “No, specialmente in merito alle ultime notizie di cronaca e informazioni divulgate in modo non corretto ma soprattutto confusionario.