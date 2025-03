Linkiesta.it - Il paracadute della ricchezza privata delle famiglie italiane è sempre più piccolo

Cosa ci proteggerà nel futuro imprevedibile che ci aspetta? Mentre crollano le certezze che ci accompagnano da ottanta anni, come la nostra collocazione strutturale nel mondo, l’economia, di per sé più volubile e fragilepolitica estera, non potrà rimanerne indenne. Non è più scontato il libero commercio, su cui l’Europa e in particolare l’Italia hanno puntato così tanto negli ultimi decenni. Da qualche tempo abbiamo scoperto come non siano scontati i rifornimenti energetici e oggi forse dobbiamo dubitare anche di quelli americani.Da molto tempo abbiamo imparato come il posto fisso non sia così indiscusso come lo era per le generazioni nate dopo la Seconda guerra mondiale e così neanche la crescita dei redditi e degli stipendi. A fare daci sonostati i patrimoni, generati dai risparmi del passato, nonché dal valore di ciò che con quei risparmi era stato comprato, soprattutto immobili, case di proprietà, di villeggiatura, per «investimento», garage: il mattone, insomma.