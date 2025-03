Oasport.it - Matteo Gigante si impone in rimonta contro Baez nel primo turno a Indian Wells. C’è Fritz ad attenderlo

con grinta e classe ha sconfitto neldel Masters1000 di2025 l’argentino Sebastian(n.34 ATP). Un successo inper il n.217 del mondo (questa settimana) col punteggio di 3-6 6-1 6-4 in 1 ora e 59 minuti di partita., dopo unset con diverse imprecisioni, è riuscito a ritrovare il filo del discorso,ndo il proprio ritmo con le sue rotazioni mancine in top-spin, che tanti problemi hanno dato a.In questo modo, l’azzurro è stato in grado di ribaltare l’inerzia del confronto e nel secondo round se la vedràil padrone di casa (n.3 del seeding), Taylor. Per il nostro portacolori è la seconda vittoria a livello ATP e la primaun giocatore facente parte della top-50. Certamente, il valore disul cemento non è il medesimo che sulla terra, dove costruisce la sua classifica, ma resta un successo significativo per un tennista che ha affrontato con profitto le qualificazioni.