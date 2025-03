Biccy.it - Accuse e lamentele a Signorini e al GF: sfogo di Shaila nella notte

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonsoha mostrato una clip di gennaio che ha incastrato Lorenzo Spolverato, che voleva spingereGatta tra le braccia di Emanuele Fiori per creare un triangolo. Durante la pubblicità Lorenzo e Javier hanno discusso e il modello milanese ha anche mosso delleal GF, perché farebbe degli sconti a Martinez: “Devi imparare a stare zitto. Sai perché sei così sicuro di te? Perché qui dentro ti fanno sempre gli sconti. Sì Javier, qui ti fanno gli sconti e io invece le prendo tutte una ad una a testa alta, a me non fanno sconti“.In realtà il Grande Fratello è un padre molto indulgente con tutti i gieffini, in particolare con Lorenzo, che da settembre ne ha combinate fin troppe (un ex concorrente ha anche parlato di bestemmie e oggetti lanciati).