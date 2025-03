Ilrestodelcarlino.it - Spot Campari in piazza e al Meletti: sette giorni di riprese

Ascoli, 7 marzo 2025 –del Popolo e il Caffèal centro di un set internazionale. Sarà ancora una volta il centro storico di Ascoli protagonista ditelevisive riguardanti, stavolta, non un film, ma il nuovopubblicitario di una delle bevande alcoliche più famose al mondo,. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma secondo indiscrezioni la troupe che effettuerà learriverà in Ascoli il 17 marzo e girerà fino al 24. Una settimana per realizzare il video pubblicitario del famoso bitter che è alla base delle preparazioni di alcuni dei cocktail da aperitivo più amati e iconici del mondo, e non solo, come, tra gli altri, lo ‘Spritz’ o il ’Negroni sbagliato’.avrebbe scelto dunque Ascoli, la suae il locale più famoso delle cento torri, per la sua campagna pubblicitaria dopo una lunga battaglia che ha visto il sindaco Marco Fioravanti spuntarla su città di altre regioni candidate a ospitarla.