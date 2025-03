Parmatoday.it - Tornano i mercatini a Parma

Leggi su Parmatoday.it

i mercati del Consorzio. Tutti pronti per una nuova domenica di shopping in città. Domenica, 9 marzo, si parte da via Spezia. Per tutta la giornata stand con nuove collezioni di abbigliamento e calzature per la stagione primavera/estate, articoli sportivi, oggettistica, tessili per la.