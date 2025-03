Quotidiano.net - Arnaldi e Gigante avanzano al secondo turno del torneo Atp 1000 di Indian Wells

Matteoe Matteoconquistano ildelAtpdi, in California. Subito fuori invece Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri.(n.35) ha eliminato lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.94) per 6-3 7-5 6-4 e ora sfiderà il russo n.8 al mondo Andrey Rublev. Proveniente dalle qualificazioni,(n.217) è riuscito a battere l'argentino Sebastian Baez (n.34) in 3-6 6-1 6-4 e al prossimotroverà l'americano n.4 della classifica mondiale Taylor Fritz. Sonego (n.37) non ce l'ha fatta contro il belga David Goffin (n.56), cedendo 6-4 7-5. Darderi (n.60) ha perso 6-3 6-3 con il francese Hugo Gaston (n.93). Zeppieri (n.394) è stato battuto 7-5 6-1 dall'australiano Adam Walton (n.96), come lui proveniente dalle qualificazioni.