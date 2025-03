Oasport.it - LIVE Sonego-Goffin 4-6, 0-0, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: il belga vince il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Brutto errore diche serve bene in slice, attacca in contropiede ma vanifica tutto spedendo in rete la volee.40-40 Risposta perfetta! Palla che atterra tra le stringhe delle scarpe diche non riesce a trovare il campo in contro-balzo.SecondaA-40 Regalo di! Brutta smorzata dell’italiano, ilarriva bene sulla palla ma la spedisce clamorosamente in corridoio.40-40 Prima al corpo perfetta.30-40 Magia diche in contro-balzo gioca un favoloso rovescio lungolinea.30-30 Buon servizio dell’azzurro.15-30grazia! L’azzurro si consegna all’avversario dopo un super passante ma ilcolpisce male la palla e spalanca il campo all’italiano.0-30 Risposta chirurgica diche pizzica la riga esterna con il rovescio incrociato0-15stecca il dritto in uscita dal servizio.