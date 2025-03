Ilgiorno.it - Erbusco: la “birra santa” finanzia la ristrutturazione dell’oratorio

, 7 marzo 2025 – Tre birre, da bere con moderazione, magari in occasione del periodo pasquale, per sostenere le recenti ristrutturazionidi Villa Pedergnano di. Il tutto grazie a una idea dei volontari che operano nella struttura e con il beneplacito del parroco don Giuliano Massardi. Nel bel mezzo della Franciacorta coltivata a viti e terra di vini eccellenti, che in questi giorni festeggia il trentesimo anniversario di fondazione del Consorzio di Tutela del Franciacorta, che aha da sempre la propria sede, ecco fare capolino tre “birre solidali“, prodotte esclusivamente per la parrocchia di Villa Pedergnano. Le caratteristiche “Si tratta di tre preziose e gustose birre da collezione, che in etichetta ritraggono tre luoghi importanti della nostra comunità cristiana – spiega il portavoce dei volontari Franco Mingotti - Sull’etichetta delladel Drago, una APA speziata di 5,6 gradi, troviamo l’effige di San Giorgio, santo patrono del paese; su quella denominataVillana una APA di 5,6 gradi viene riprodotto, stilizzato, il campanile; mentre su quella chiamata Ora diuna blonde di 5.