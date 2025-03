Oasport.it - LIVE Sonego-Goffin 4-2, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurro trona avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2: buona risposta delche approccia a rete con il back incrociato e poi chiude con una grande volee.Seconda15-40 Magia delche con un colpo di pura mano in controbalzo ribalta lo scambio.15-30 Termina di un nulla fuori la risposta di.0-30 Gratuito dicon il colpo in uscita dal servizio: situazione di pericolo per il belga.0-15 Buona risposta diche chiude con il colpo successivo.3-2: ottima risposta del belga che poi chiude con il rovescio lungolinea.30-40 Fa tutto beneche disegna il campo con il rovescio incrociato e prende la rete.valuta male la traiettoria della palla e leva la racchetta sul passante che termina sulla riga.Seconda30-30gioca a tutto campo con il dritto e poi riesce con il rovescio ad alzare la traiettoria con l’incrociato trovando l’errore di