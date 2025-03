Ilgiorno.it - Case popolari, assegnazioni sospese in Lombardia perché il “software è da aggiornare”: scoppia la polemica

MILANO – La certezza è che ledelleinsono. La decisione è stata messa nera su bianco nella delibera approvata già lunedì in Giunta regionale, quella relativa proprio al nuovo regolamento degli alloggi pubblici. Via libera e stop nello stesso provvedimento. Quanto alla durata della sospensione, non c’è un’indicazione ufficiale. Dall’assessorato regionale alla Casa assicurano, però, che si è dato mandato agli uffici di lavorare il più celermente possibile per poter ripartire “entro 15 o 20 giorni al massimo”. Sempre dallo stesso assessorato si sottolinea, poi, che lo stop è stato deciso “a tutela di tutti: Aler, Comuni e, non ultimo, di chi vuole fare domanda di alloggio popolare”. D’altro canto Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, parla di “provvedimento vergognoso”.