Scontri mortali in Siria | oltre 70 vittime nella costa di Jableh

Violentinel nordovest dellatra membri delle forze di sicurezza e combattenti 'leali' al deposto presidente Bashar al-Assad hanno causato più di 70 morti, afferma l'Osservatoriono per i diritti umani (Sohr). "Più di 70 persone sono state uccise e decine di altre ferite o catturate in sanguinosie imboscate sullana tra membri dei ministeri della Difesa e dell'Interno e militanti dell'esercito del defunto regime", ha riferito su X l'organizzazione con sede nel Regno Unito e che dispone di una vasta rete di fonti in. Secondo il Sohr glicittà die nei villaggi vicino alladel Mediterraneo sono "gli attacchi più violenti contro le nuove autorità dalla caduta di Assad" a dicembre.