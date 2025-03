Lanazione.it - Federica Savarola costretta a lasciare il bar: “Mi devo curare, grazie a tutti”

Marina di Massa, 7 marzo 2025 –, barista titolare del ‘Caffè & Parole’ di via San Leonardo, da oggi lascia ad altri la gestione del suo locale. E manda agli amati clienti il suo affettuoso saluto: “ciao trottolini”’., 35 anni, aveva aperto otto anni fa il bar della piazzetta a pochi passi da piazza Betti. Una malattia, che combatterà con tutte le sue forze, l’haa cedere l’attività: adesso la sua priorità è curarsi. Aveva fatto notizia durante la pandemia quando, vestita sexy, andava a fare consegne a domicilio in sella alla sua bicicletta. “Esattamente otto anni fa ho rinunciato egoisticamente ad avere una mia famiglia, all’amore della mia vita e a me stessa, e vi confesso che un po’ di rimpianti li ho sempre avuti – racconta–. Il primo marzo 2017 ho aperto ‘Caffè & Parole’ e da quel giorno ho cercato di fare sempre del mio meglio, sono stata scrupolosa nella ricerca dei prodotti, delle novità, nel non farvi mai annoiare, ho sempre cercato di sorridere anche quando le cose andavano male e i soldi a fine giornata non bastavano.