Amica.it - Jeans: le tendenze e i best outfit dalle sfilate Primavera Estate 2025

Leggi su Amica.it

rimangono, stagione dopo stagione, il capo passepartout a cui è impossibile resistere. Sulle passerelle delle collezioni P/E, il denim è tra i protagonisti indiscussi.Qualche esempio? Etro punta su un paio di bermuda in denim, Versace sceglie unchic con dei micro shorts invece in passerella da Schiaparelli ia zampa si combinano con un body bustier. Secondo Bally, i pantaloni in denim con piega si sposano bene con un cardigan rosso, mentre Casablanca propone deiimpreziositi da cristalli, perfetti per la sera. Nel video di Amica.it, si scoprono anche i modelli di Chloé, Valentino, Stella McCartney e Gucci. GUARDA LE FOTOTante ideecon ineri da copiare al volo Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: lee iAmica.