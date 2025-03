Liberoquotidiano.it - Ecco la fine del patriarcato: strepitoso Checco Zalone, come fa impazzire la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chha il grande pregio di centellinarsi. Di farsi desiderare e di saper aspettare il momento giusto per tornare in scena. Stavolta, a sorpresa, lo fa con una canzone, L'ultimo giorno del. Il brano esce sabato 8 marzo, il giorno della festa delle donne. Il pezzo, infatti, immagina un piccolo paese calabrese in cui un'ordinanza comunale decreta laufficiale del: da quel momento in poi, chiunque si comporti secondo vecchie abitudini maschiliste rischia una multa. Testo e musica sono ancora top secret, ma attraverso la consueta ironia che lo contraddistingue,userà il suo talento sulla falsariga del suo primo successo musicale (I uomini sessuali del 2009) ribaltando i luoghi comuni e smontando il politically correct che è di fatto la sua cifra espressiva.