Ilgiorno.it - Turbigo, morì di freddo nel giardino della Rsa: due condanne

, 7 marzo 2025 – Una sentenza che pesa come un macigno quella pronunciata le scorse ore dal Tribunale di Busto Arsizio. La coordinatriceRsa Sant’Edoardo die la coordinatrice infermieristicastruttura sono state condannate a otto mesi di reclusione per la tragica morte di Angelo Puricelli, 93 anni, avvenuta nella notte del 23 novembre 2019. L’ex direttore sanitario aveva già patteggiato in precedenza. La decisione accoglie in toto la tesi dell’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Nadia Calcaterra, che ha coordinato l’inchiesta e ha chiesto anche l’invio degli atti in procura per falsa testimonianza nei confronti di un testimone chiamato dalla difesa delle imputate. Il decesso Era una notte gelida quella in cui Angelo Puricelli, paziente fragile e con problemi di deambulazione notturna, riuscì a uscire indisturbato dalla propria camera e a vagare nelRsa.