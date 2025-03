Lanazione.it - Botte e minacce con una mannaia contro la moglie, uomo arrestato dopo anni di violenze

Montecatini Terme, 7 marzo 2025 – Ha minacciato lae i figli con una. La donna è stata costretta a barricarsi in camera con i due bambini, mettendo il lettola porta, mentre lui tirava colpi, brandendo l’arma. Sembra un film dell’orrore, una scena tratta da Shining di Stanley Kubrick, ma tutto questo è avvenuto davvero. Una donna albanese, 15fa, ha accettato un matrimonio combinato con un connazionale. Lui, ancora prima di arrivare in Italia, si è rivelato un sadico aguzzino, roso ogni giorno dalla gelosia. Lanon poteva nemmeno parlare con la vicina di casa in sua assenza. Alla fine, i carabinieri della Compagnia di Montecatini hannoil 39enne per aver violato il divieto di avvicinamento allae ai figli, emesso per l’accusa di maltrattamenti in famiglia.