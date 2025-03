Biccy.it - È morta Pamela Bach, attrice di Baywatch: rivelata la causa

Leggi su Biccy.it

Si è spenta a soli 61 anninota ai fan della serie diper aver interpretato nel corso dalla seconda alla sesta stagione il ruolo della reporter Kate ‘Kaye’ Morgan.Secondo la testata americana, TMZ la donna quando è stata trovava presentava “una ferita d’arma da fuoco autoinflitta alla testa”, suggerendo l’ipotesi di un suicidio. Tuttavia,non avrebbe lasciato alcun messaggio per spiegare il tragico gesto. A lanciare l’allarme sono stati i suoi familiari che – preoccupati dopo ripetuti tentativi di contattarla senza successo – hanno chiamato la polizia. Nel frattempo, il medico legale di Los Angeles non ha divulgato ulteriori dettagli sulle cause che restano ancora oggetto di indagine.è stata sposata per 17 anni con David Hasselhoff (che ha ritrovato poi sul set di) e con cui ha avuto due figlie, Taylor e Hayley.