Pavia scontro sul menu a scuola | la Lega contro la giunta

, 7 marzo 2025 – “È assurda la pretesa del Comune didi far mangiare meno carne e latticini ai bambini delle scuole primarie in nome della transizione ecologica. Dopo l’ideologia gender, ora vogliono imporre ai nostri figli anche quella green. Il sindaco Lissia non può continuare a trattare le scuole come un luogo di indottrinamento”. Parole del vicepresidente del Senato e senatore della, Gian Marco Centinaio. L’assessora alle politiche educative Alessandra Fuccillo, però, sostiene che l’Amministrazione comunale non ha cambiato il menù che viene servito ai bambini delle scuole: “Il senatore probabilmente fa riferimento ai verbali delle commissioni mense che, come indicazione ministeriale prevedono l’inserimento di più proteine vegetali. Sono fake news che mortificano il lavoro dei nutrizionisti che lavorano per noi e si occupano di redarre dei piani nutritivi equi per tutte le fasce e lo fanno confrontandosi con genitori e insegnanti su tutti gli aspetti cercando dei prodotti stagionali, dei prodotti biologici o che dei prodotti che siano graditi ai bambini.