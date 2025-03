Ilrestodelcarlino.it - Volo Forlì Vienna: “Intesa per le vacanze in Austria. E non solo”

, 7 marzo 2025 – Scatta una nuova collaborazione per GoToFly, vettore di commercializzazione di F.A., società gestrice del Ridolfi: quella con il tour operator. Un sodalizio che si lega a una nuova destinazione estiva dello scalo forlivese,. Con uno slogan ad hoc: ‘2025 King of Waltz - Queen of Music’. Questa nuova sinergia offrirà ai passeggeri e alle agenzie delle soluzioni integrate, combinando voli diretti e pacchetti vacanza su misura per chi vuole visitare l’. In questo modo si potrà scoprire il cuore verde della Stiria, un affascinante territorio che offre panorami montani mozzafiato punteggiati da ghiacciai e laghi alpini e da resort con acque termali. Sarà anche l’occasione per seguire la rotta dei Castelli Stiriani e andare alla scoperta di antiche fortezze quali la Riegersburg.