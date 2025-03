Leccotoday.it - Presentazione della mostra "Non ci hanno visto arrivare"

Leggi su Leccotoday.it

In Italia c’è sicuramente un cammino da fare ancora, in vari ambiti, per attuare una piena parità fra donne e uomini. Di più: in varie zone del mondo la donna rimane ancora sottoposta a pesanti discriminazioni, se non a una vera e propria emarginazione sociale, economica e politica. Ma tali.