Lanazione.it - Lucca, alla Provincia tre milioni in meno. “Tagli per fare il ponte di Messina”

, 7 marzo 2025 – Il presidente dellanon fa sconti. E lancia strali contro iche piovono da Roma. “Un’assurdità vera e propria – è l’incipit dell’intervento di Marcello Pierucci – . L’ennesima mazzata a danno degli enti locali da parte del Governo Meloni, senza contare che negli anni i trasferimenti dalle Province allo Stato sono gradualmente aumentati. Mi sembra chiaro che questo Governo intenda solo affossare e svuotare i bilanci degli enti locali per rimpolpare il proprio, forse a causa di un’evidente incapacità di programmazione economica e di gestione delle risorse ministeriali”. Non usa mezzi termini il presidente Pierucci, anche lui destinatario della lettera con cui il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini ha comunicato nei giorni scorsi all’ente di Palazzo Ducale la riduzione delle risorse disponibili per il quinquennio 2025-2029 destinatemanutenzione della strade di competenza.