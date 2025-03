Linkiesta.it - Il volontariato cala, ma chi si impegna per gli altri fa un favore (anche) a sé stesso

«Colui che presta la propria opera,saltuaria, senza ricevere alcun corrispettivo, presso l’istituzione non profit. L’attività del volontario è finalizzata alla realizzazione di servizi altruistici e solidaristici adiindividui o della collettività in generale o per le finalità dell’istituzione». Questa è la definizione adottata dall’Istat per definire il mondo del.Una popolazione di volontari (che non percepiscono alcuna retribuzione) che in Italia assomma secondo il Censimento permanente sulle istituzioni non-profit del 2021 a 4,661 milioni di persone, numero senz’altro in difetto considerato che non tiene conto di una serie di categorie di volontari (non sono inclusi, per esempio, i donatori di sangue e organi (midollo), a meno che non siano operatori volontari del Servizio civile universale e soci o associati che solo occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni).