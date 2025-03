Civitavecchia, al via i lavori per la barriera soffolta

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 marzo 2025 – Sono ufficialmente iniziati idella, un intervento strategico per la difesa della costa che consentirà di restituire alla città un tratto di litorale profondamente segnato dall’erosione marina, isi concluderanno a Maggio.“Si tratta di un’opera attesa da anni – dichiara il Sindaco di, Marco Piendibene – che riporterà ai civitavecchiesi un luogo identitario, che lega indissolubilmente la nostra città al mare e che, nel tempo, le mareggiate avevano sottratto. Il ripristino dellarappresenta non solo un intervento di tutela ambientale, ma anche un atto di rispetto nei confronti della storia e della cultura marittima di”.Il primo cittadino sottolinea anche il valore della continuità amministrativa nel portare avanti opere di interesse collettivo:“Voglio riconoscere il lavoro svolto dalla precedente amministrazione Tedesco, e in particolare, dell’ex Vicesindaco Manuel Magliani, che ha avviato un iter complesso e indispensabile per arrivare a questo risultato.