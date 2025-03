Lanazione.it - Troppi aironi e cormorani, biodiversità ittica a rischio. “Serve un contenimento”

Pistoia, 7 marzo 2025 – La proliferazione dell’airone cenerino e del cormorano rappresentano un pericolo sempre più imminente per gli allevamenti e più in generale per la tutela della. Un tema d’estrema attualità che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi, ha presentato in un’interrogazione orale rivolta al presidente della regione Giani e all’assessore Saccardi insieme ai colleghi Vittorio Fantozzi, Gabriele Veneri e Diego Petrucci. Entrambe le specie non sono cacciabili dal 2009, in seguito ad una direttiva dell’Ue, ma secondo Capecchi la situazione potrebbe rientrare nella casistica per la quale potrebbero essere concesse delle deroghe. PRESSPHOTO Firenze, Consiglio Regionale, gruppo consiliare FDI. Conferenza stampa su analisi e prospettive per la Toscana dopo il voto Alessandro Capecchi Giuseppe Cabras/New Press Photo “È necessario tutelare il patrimonio ittico - ha sottolineato il consigliere regionale pistoiese -, il quale è minacciato dalla eccessiva presenza di questi animali selvatici e con esso il mantenimento dell’attualedei territori.