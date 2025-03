Romatoday.it - Magri a tutti i costi. Tra sondini, palloncini nello stomaco e ginnastica nella “teca”

Leggi su Romatoday.it

La ricerca del corpo perfetto, del peso ideale per tornare in salute e sentirsi in forma. Lontano dalle insidie del mercato nero, dalle pillole “miracolose”. Con la voglia di liberarsi dei chili in eccesso in tempi brevi, senza però ricorrere alla chirurgia.gastrici, diete ferree.