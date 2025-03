Ilgiorno.it - Fausto e Iaio, rispunta la pista dei Nar: uccisi per avviare una seconda strategia della tensione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 marzo 2025 – Estremisti di destra sull’asse Roma-Milano, appoggi logistici in città, il ritorno a un passato oscuro e a una stagione che ha insanguinato l’Italia. Piste già esplorate in passato che ora tornano sotto la lente, alla ricerca di uno spiraglio o di una testimonianza decisiva per arrivare a una svolta sul duplice omicidio irrisolto diTinelli e Lorenzo Iannucci,, 18enni caduti in un agguato il 18 marzo del 1978 nei pressi dal centro sociale Leoncavallo. Ammazzati a colpi di pistola in un’Italia sotto choc per il rapimento del presidenteDc Aldo Moro e la stragesua scorta messa a segno dalle Brigate Rosse. Si esplorano contatti e nuovi collegamenti, anche attraverso l’analisimole di atti giudiziari sulla stagione delle stragi e degli attentati dell’estrema destra eversiva.