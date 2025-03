Lanazione.it - Statue di Giannelli a Firenze, è polemica. Scontro tra critici e organizzatori, la Regione valuta la chiusura

Leggi su Lanazione.it

, 7 marzo 2025 – Volano stracci sul “Cielo sopra”. E l’installazionedell’artista Emanuele, visibile in piazza San Lorenzo e piazza Duomo, rischia di essere smontata prima della data prevista del 15 maggio. Al centro delle polemiche, che da ieri infiammano le chat di appassionati d’arte, politici e cittadini, non ci sono tanto le opere, ma quello che è successo dietro le quinte. Ma andiamo con ordine. Il 19 febbraio The Watcher e Korf17, ovvero lealte cinque metri di alcuni uomini nudi intenti a scrutare il cielo con un visore, sono apparse nelle due piazze fiorentine. A presentarle, le istituzioni che hanno promosso e voluto il progetto “Il Cielo sopra”, ovvero l’Opera Medicea Laurenziana e la. Come spesso succede, l’installazione ha generato un ampio dibattito.