San Godenzo chiuso l’unico distributore E ora lo compra il Comune

San(Firenze), 7 marzo 2025 – Da ieri ilTamoil èe sulla strada statale 67, quella che collega i due mari, ci sono quaranta chilometri senza possibilità di fare rifornimento. Sì, perché tra Dicomano a Portico di Romagna, quello di Sanerapunto di rifornimento rimasto. Tamoil ha deciso di chiuderlo, sembra che il motivo riguardi i pochi profitti. Insieme al, però, c’era anche un’autofficina che faceva servizio di carro attrezzi e soccorso stradale. Oltre a vendere e consegnare bombole del gas. Un servizio fondamentale per tutti i residenti. “Sono ancora tante le famiglie che qui hanno la bombola per la cucina – ci dice Roberta del bar sulla statale – e ora il ragazzo che aveva in gestione la stazione e l’officina è a casa, speriamo che la situazione si risolva presto”.