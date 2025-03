Ilrestodelcarlino.it - Dolore per la morte di Milena Fiore. “Con lei per 40 anni, missione di vita”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 7 marzo 2025 – “ci ha lasciato”: il messaggio che Andrea Carloni non avrebbe mai voluto leggere è arrivato nella serata di mercoledì come una doccia fredda. La sua cara amica e presidente delle Patronesse del Salesi è deceduta dopo un breve ricovero in ospedale, tra ile l’incredulità di amici e familiari.ha dedicato la suaal volontariato guidando l’associazione per tantissimicon passione e determinazione. La città le darà il suo ultimo saluto questa mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria dei Servi. Una donna che non verrà dimenticata, un’anima generosa che ha dedicato la suaa portare conforto e speranza ai bambini più sfortunati. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nella memoria della città. Il cordoglio per la scomparsa della, che lascia il marito Riri e i figli Lorenza e Francesco, è stato espresso anche dalla Fondazione Salesi, dai vertici unitamente al personale, agli operatori e ai volontari che con lei hanno condiviso l’amore per i bambini e le loro famiglie, oltre che per le donne ricoverate al Dipartimento Materno Infantile.