Contadino contro pastore, gregge di pecore sconfina: minacce a colpi di pistola

Montopoli (Pisa), 7 marzo 2025 – Il pascolo della discordia. La. Ia salve sparati in aria. La denuncia. Tutto in un pomeriggio, nella campagna di Montopoli, tra due anziani – une un– che evidentemente da tempo non vanno proprio d’amore e d’accordo. Sempre per colpa di quelleche vanno a mangiare l’erba delche, sicuramente, sarà più verde. Come è sempre l’erba del vicino. Ma questa volta l’agricoltore settantasettenne ha reagito maluccio. Ha tirato fuori lae ha sparato alcuniin aria. Spaventandoche ha allertato il 112 che a sua volta ha girato l’intervento ai carabinieri della stazione di San Romano. “Un tranquillo pomeriggio di lavoro nei campi si è trasformato in un pericoloso confronto adi, fortunatamente a salve”, fanno sapere i carabinieri del comando provinciale.