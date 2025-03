Ilrestodelcarlino.it - Giallo di Pierina, Bruzzone: “Manuela non è credibile, pronti a smentirla”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 7 marzo 2025 – Chi dice la verità? Tra unaBianchi che dopo 17 mesi ha svelato di aver visto la mattina del ritrovamento del cadavere diPaganelli l’ex amante nel seminterrato, e un Louis Dassilva che, invece, dal carcere di Rimini in cui si trova, taglia corto: “Tutte bugie, io ero in casa”. Appunto: chi dice la verità? Se lo chiede la procura di Rimini, che nei prossimi giorni potrebbe disporre un vero e proprio ‘faccia a faccia’ tra gli amanti, ora entrambi indagati: per favoreggiamento lei, omicidio Louis. Un confronto in cui cristallizzare quanto riferito dalla Bianchi sul delitto di via del Ciclamino: un duello rusticano di versioni per capire chi dei due abbia mentito e chi no. Il tutto mentre dagli incidenti probatori emergono risultati favorevoli al 34enne, assistito dalla criminologa Robertache dopo i recenti sviluppi esulta: “È come giocare ai lego: per ogni pezzo che montano (gli inquirenti, ndr), noi lo smontiamo”.