Lanazione.it - 7 marzo, la Toscana si prepara alla Festa della Donna: domani musei gratis

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 72025 – La Giornata Internazionalesi passa al museo: ecco gli alcuni appuntamenti in. Firenze Sabato 8Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno infatti aperti gratuitamente per tutte le donne. Al Museo di Palazzo Vecchio e al MAD Murate Art District saranno inoltre offerte due occasioni di visita tutte al femminile. In Palazzo Vecchio sarà possibile scoprire di più su una grandedel passato, la duchessa Eleonora de Toledo mentre al MAD, spazio a una visita guidata speciale attraverso le voci femminili delle monache e delle nobildonne che nei secoli hanno vissuto tra le mura dell’ex convento, accompagnate dmusica de La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze. Al Museo di Palazzo Vecchio alle 11:30 e alle 15 in programma “Sotto le ali di una pavoncella.