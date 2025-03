Ilgiorno.it - Francesca Capuano teneva nel beauty-case la pistola con cui ha ucciso il padre? Cosa sappiamo dell’arma del delitto di Suzzara

(Mantova) – Il procuratore capo di Mantova Giulio Tamburini non la considera la prova regina (“Quella è la confessione” commenta) ma il ritrovamento dellache, con tutta probabilità, è l’arma deldi, è un tassello importante nella ricostruzione dei fatti. L’arma, un revolver a tamburo calibro 22, non denunciata, con due proiettili in canna e tre bossoli, porta a Rosa, la figlia della vittima, arrestata mercoledì mattina. La donna, 46 anni, è accusata di averil, Francesco, nel garage della loro abitazione. Ex bidello, 79 anni, l’uomo era originario del Napoletano ma nel 2010, dopo la pensione, assieme alla moglie, aveva lasciato Giugliano in Campania per avvicinarsi ai figli Rosa e Ciro. Tre anni fa, era rimasto vedovo ed era assistito a tempo pieno dalla figlia.