Lanazione.it - Scudo verde a Firenze: ‘illegali’ 60mila auto, rompicapo deroghe

, 7 marzo 2025 – L’mobile soffre, e non da ieri. La transizione all’elettrico non è ancora sdoganata. Troppo cara l’a emissioni zero per ancora larga parte delle famiglie, troppo poche le infrastrutture delle colonnine di ricarica installate o funzionanti., però, registra alcuni dati in controtendenza rispetto a grandi piazze come Milano. La giunta Funaro, con la tramvia, sta spendendo larga parte della credibilità del suo mandato sulla mobilità alternativa, nella convinzione di poter dissuadere a linee completate i fiorentini a usare l’. Ma il pacchetto di dati confezionati da Aci Italia per La Nazione ci dice forse che ancora i tempi non sono maturi. Tra perimetro comunale e provinciale sono state 121.852 le prime iscrizioni divetture nel 2024, cioè la prima registrazione al Pubblico registromobilistico (Pra) di un veicolo nuovo di fabbrica.