Ilrestodelcarlino.it - Cambia il vescovo di Cesena-Sarsina: chi è il successore di Douglas Regattieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 marzo 2025 – Illascia l’incarico per raggiunti limiti di età e arriva il suomonsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, già arcidi Matera. Il cambio della guardia, come da tradizione e procedura, avverrà sullo sfondo della cattedrale di. Il saluto ufficiale della Diocesi a monsignorè fissato per domani in cattedrale. Alle 18 ilpresiederà la messa solenne. Al termine della celebrazione eucaristica è previsto un buffet negli spazi di palazzo Ghini, in corso Sozzi, a. Una nota della diocesi informa che la celebrazione di sabato segue il concerto che si è tenuto in Cattedrale la sera del primo marzo, a cura del coro ‘Terra promessa’ ditico. Concerto con cui si è voluto ringraziare e rendere omaggio alper il suo servizio pastorale in Diocesi iniziato il 12 dicembre 2010.