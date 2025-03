Lanazione.it - “Hai capito, te lo leggo negli occhi”, le pupille spia dell’apprendimento

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 7 marzo 2025 – La malizia èdi chi guarda, e a quanto pare anche la capacità di apprendere. L’Università di Pisa ha infatti pubblicato uno studio dove è stato dimostrato che l’apprendimento statistico, ossia la capacità di capire le informazioni in modo del tutto automatico e inconsapevole, si può rintracciare. letteralmente in un batter d’o, grazie alla costrizione o dilatazione dellealla vista di un’immagine. Con l’ausilio di alcuni pazienti, i ricercatori di Unipi hanno mostrato immagini che riportavano insiemi di barrette apparentemente casuali con una successione temporale molto rapida e regolata da una struttura fissa: ogni immagine contenente 24 barrette era seguita da una con 6 barrette, 2 barrette erano seguite da 12 barrette e così via a creare delle coppie fisse di numerosità.