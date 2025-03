Lanazione.it - Caso Forteto, gli abusi sui ragazzi: Fiesoli nega ancora nella sua prima volta in aula

Firenze, 7 marzo 2025 – Nessun cenno di pentimento, anzi una strenua difesa della sua opera accanto agli “ultimi”. E perfino unazione dei suoi guai giudiziari, degli arresti, delle condanne, del carcere. Alla fine il dubbio resta. E cioè se gli 84 anni di Rodolfosiano davvero troppi per una deposizione lucida e consapevole o se amnesie e silenzi siano stati dosati con maestria, dalla figura chiave di uno dei più grossi scandali avvenuti in Toscana: ildel, la comunità di Vicchio dove lo stessoe alcuni suoi sodali hanno abusato dei minori che venivano affidati dal tribunale. Un corto circuito istituzionale che, dopo i processi, una commissione d’inchiesta del Parlamento - dopo quelle della Regione Toscana - sta cercando di approfondire. E per farlo, ha preteso checomparisseveste di testimone.