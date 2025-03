Justcalcio.com - Austin FC V Colorado Rapids: Armas mantenendo la fede

Sito inglese:Chrisstala sua convinzione nel suo latodelnonostante un inizio leggermente complicato per la stagione 2025.Le rapide rimangono senza vittorie in MLS dopo pareggi consecutivi contro St Louis e l’FC Dallas, mentre uscivano per poco la Coppa Champions Concacaf per mano del Los Angeles FC.Ma l’allenatoreha parlato dello standard degli avversari dela questo punto e ha suggerito che c’è altro da venire dalla sua squadra, che sabato va all’FC di.“Siamo entusiasti del fine settimana per testare di nuovo noi stessi”, ha detto.“Pensiamo nei giochi finora che abbiamo avuto degli avversari davvero buoni e crediamo che quando mettiamo tutto insieme saremo davvero difficili da battere.“Abbiamo apprezzato l’allenamento, lavorando su alcune cose, mettendo in salute i ragazzi e siamo entusiasti.