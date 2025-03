Quotidiano.net - Per un pugno di ‘meme coin’. Consob ferma Corona. E Milei rischia l’impeachment

Roma, 7 marzo 2025 – ‘Pump and dump’. Tenete a mente queste tre paroline in inglese, che significano gonfia (pump) e scarica (dump). Nel mondo delle criptovalute è uno schema ben preciso: gli sviluppatori di una ‘moneta’ digitale e i loro contatti fidati ne gonfiano artificiosamente il valore per poi scaricarla, prima del crollo, ad altri risparmiatori. E il mondo delle meme coin (più assimilabili a delle figurine da collezione che a delle criptovalute, visto che il loro valore dipende dalla popolarità del soggetto a cui sono collegate) sembra essere il terreno di caccia privilegiato per chi vuole fare soldi rapidamente, approfittando dell’ingenuità o dell’inesperienza altrui. Meme coin diLa meme coin di Fabrizio, la cui offerta al pubblico italiano è stata bloccata ieri dallaassieme ai siti che la promuovevano, perché l’ex fotografo dei vip non ha presentato tutti i documenti necessari, è solo l’ultimo esempio di un asset digitale che viene comprato da alcuni fortunatissimi investitori a pochi centesimi e viene rivenduto al massimo prima del crollo.