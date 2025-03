Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orario staffetta femminile, programma, tv, streaming, italiane in gara

Non sono giorni buoni aidi sci die in generale per tutto lo sci nordico di scena a Trondheim. Condizioni non buone in terra norvegese, e allora ecco che bisogna rire parecchie cose. Anche lanon è esente da spostamenti.Si comincerà, infatti, alle 13:15 e non alle 14:00, dopo che già ieri c’è stato uno spostamento in avanti di mezz’ora della competizione maschile (con la neve che dinzie non ne offriva poi tantissime). Dopo la medaglia sfiorata ieri, l’Italia avrà molte più difficoltà, ed è un fatto oggettivo, ma l’obiettivo del quartetto tricolore resta quello di strappare una buona top ten. Per il resto, il dilemma è uno: Svezia o Norvegia?Ladeidi Trondheimsi disputeràalle ore 13:15. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport.