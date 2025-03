Ilrestodelcarlino.it - Medici a rischio estinzione: un dottore per 1800 pazienti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 7 marzo 2025 – Oltreper ogni medico di base. E’ il picco diche devono seguire alcunidi famiglia nel nostro territorio a fronte di una media provinciale che oscilla sui 1400 utenti. In una novantina di ambulatori si va oltre i 1500, con la quota massima in alcuni casi appunto diassistiti. Sono 215 idi famiglia che operano nella città e in provincia, il numero totale deiè poco meno di 300mila. “Rispetto al dato regionale la provincia di Ferrara è in una posizione più favorevole”, precisa Franco Romagnoni, direttore del dipartimento di cure primarie. La carenza dei, nel nostro territorio, si attesta su un meno 54. Una categoria adi, questa la fotografia, impietosa, che emerge dal rapporto della Fondazione Gimbe.