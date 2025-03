Oasport.it - LIVE Sonego-Goffin 4-6, 5-7, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: il belga vince un match anomalo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.36 Al secondo turno dell’ATP Master 1000 diDavidaffronterà Alex De Minaur, testa di serie numero 9. L’australiano è avanti 6-0 nei precedenti con il.4.34ha vinto il 57% dei punti con la prima, entrata il 46% delle volte, ed il 48% con la seconda. Ilha offerto 4 palle break senza salvarne neppure una.ha vinto 22 punti su 46 in risposta.4.32chiude questocon il 49% dei punti vinti con la prima, entrata il 65% delle volte, ed il 26% con la seconda. L’azzurro ha concesso 8 palle break salvandone appena 2.ha vinto 34 punti su 60 in risposta.4.30ha la meglio in una partita anomala con tanti break da entrambe le parti e pochi punti diretti con il servizio. Ilha avuto bisogno di 1 ora e 41 minuti di gioco per battere Lorenzoed accedere al secondo turno dell’ATP Master 1000 di