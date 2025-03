Lanazione.it - Poste sempre più multietniche, a Empoli serve chi parla la lingua cinese: le modalità per candidarsi

Leggi su Lanazione.it

, 7 marzo 2025 – Viviamo in una società che giorno dopo giorno èpiù multietnica. Epiù fondamentale la presenza di personale qualificato per l’orientamento e l’accesso ai servizi da offrire alla popolazione straniera. Ala comunitàrappresenta il 36,2% della popolazione straniera e il 6,4% della popolazione totale. Un numero, quindi, importante. È per questo cheItaliane ricerca nell’Empolese candidati da inserire nella rete di uffici postali multietnici come operatori di sportello con ottima conoscenza della. In modo da offrire un serviziopiù inclusivo a tutta l’utenza. Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza – spiega una nota – assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.