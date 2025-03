Ilfoglio.it - Europeisti timidi, se di fronte alle minacce non reagite, avete già perso

Al direttore - Un meteorite di proporzioni gigantesche spedito da oltre Atlantico è caduto nel cortile di casa provocando una voragine che rischia di far crollare l’intero edificio. L’edificio si chiama Italia, Europa, occidente. Ma cominciamo da casa nostra. Potrebbe essere questa l’occasione per Giorgia Meloni per fare un passo decisivo e diventare una statista e non solo una leader di partito capo di un governo di parte e per Elly Schlein per diventare una leader e non solo un’attivista un po’ scomposta. Per fare questo dovrebbero ambedue fare una cosa semplice che i grandi leader italiani del passato, di destra, di centro e di sinistra avevano sempre presente. Mettere al primo posto l’interesse nazionale e oggi europeo. Smetterla di litigare sulle borsette della Santanchè di cui non importa niente a nessunana seria e aprire un dialogo pacato e che sappia guardare agli interessi di lungo periodo del nostro paese.